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سياسي

«زراعة البرلمان» تؤجل مناقشة تعديلات قانون الرى

الإثنين 13/يناير/2020 - 04:15 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بإرجاء مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب تامر عبدالقادر و60 نائبًا آخرين بشأن تعديل المادة رقم 38 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري، وذلك لحين مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن قانون الرى، والذى انتهت من مناقشته لجنة الزراعة وأحالته لمكتب المجلس، تمهيدًا لمناقشته وإقراره.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، وبحضور اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب تامر عبدالقادر، و60 نائبًا آخرين بشأن تعديل المادة رقم 38 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري، والذى يهدف لإلغاء حظر زراعة الأرز بمحافظة الوادى الجديد.


مطالبة بتعديل قانون الري

وطالب النائب تامر عبد القادر، بضرورة تعديل القانون الحالي للرى، نظرا لأنه يحظر زراعة الأرز بالوادى الجديد، لاعتباره من المحاصيل الشرهة للمياه، موضحًا أن المحافظة تتجه حاليا لزراعة الأرز الجاف الذي لا يحتاج كميات كبيرة من المياه.

وأوضح عبد القادر أن أهالى الوادى الجديد يعانون حاليًا بسبب ذلك الحظر، خاصة أن حظر زراعة الأرز بالمحافظة أدى إلى انتشار البرك بالمحافظة.

وعقب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، بأن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الرى المقدم من الحكومة، والذى يعد بمثابة قانون جديد للرى، يتضمن العديد من التعديلات وحلول لتلك المشكلات، حيث يسمح بزراعة الأرز في أي مكان بالجمهورية بعد موافقة وزيرى الزراعة والرى.

وأضاف، ومن المنتظر مناقشة ذلك المشروع بالجلسة العامة تمهيدًا لإقراره، وبالتالي يكون من الأفضل إرجاء مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب تامر عبدالقادر، الذى يهدف لتعديل إحدى مواد القانون الحالي، الذي سيعد لاغيًا بموجب إقرار مشروع القانون الجديد، مضيفًا أنه خلال المناقشة بالجلسة العامة سيكون من حق النواب إدخال كل التعديلات المطلوبة قبل إقراره بما يصب في صالح البلاد.


الأرز الجاف

ومن جانبه قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، إن المحافظة بدأت بالفعل في تجربة زراعة الأرز الجاف، تحت إشراف مركز البحوث الزراعية، وننتظر نتيجة تلك التجربة، حتى يتم تعميمها.

وعد الزملوط، بتبنى الحصول على موافقة الوزراء المختصين، لزراعة الأرز الجاف بالمحافظة، حال نجاح التجربة، ودراسة الجدوى الاقتصادية للفلاح.

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