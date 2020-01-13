«قواعد العشق 40» تعود بموسم جديد على مسرح السلام

يعود العرض المسرحي المتميز (قواعد العشق 40) بموسم جديد على مسرح السلام التابع للبيت الفني للمسرح، اعتبارًا من 23 يناير الجاري.



مسرحية (قواعد العشق 40) تعرض للسنة الرابعة على التوالي، وحققت على مدار مواسمها السابقة نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، حيث كان العرض الأعلى إيرادات لعام 2017، وتخطت إيراداته حاجز المليون جنيه، المسرحية مأخوذة عن رواية (قواعد العشق الأربعون) للكاتبة إليف شافاق، وتدور أحداثها حول رحلة جلال الدين الرومي في البحث عن شمس التبريزي.



العرض بطولة الفنان بهاء ثروت، وفوزية محمد، وعزت زين، ودينا أحمد، وياسر أبوالعينين، وهاني عبدالحي، ومحمد عبد الرشيد، وإيهاب بكير، وهشام علي، والمطربة أميرة أبوزيد، والمنشد سمير عزمي، وحسام أبوالسعود، وهاني ماهر، وإسلام بشبيشي، بمشاركة فرقة المولوية العربية، موسيقى وألحان محمد حسني، ديكور مصطفى حامد، إضاءة إبراهيم الفرن، ومن إخراج عادل حسان، دراماتورج وإشراف على الكتابة رشا عبدالمنعم، وشارك في الكتابة ياسمين إمام، وخيري الفخراني.