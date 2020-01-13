العثور على إفريز رومانى أثرى فى مطروح

قال مصدر بآثار مطروح، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه أثناء سير أحد المارة ليمارس هواية الصيد عثر على جزء حجري روماني في أحد شواطئ مطروح أمام فندق رويال بالاس بكورنيش المدينة.



وأوضح أنه قام أحد المارة بعد مشاهدته تلك القطعة بإبلاغ شرطة آثار مطروح، وتم تشكيل لجنة من الآثار وشرطة السياحة، وتم نقل الجزء الحجري الأثري إلي المخزن المتحفي لحفظ الآثار.



وأضاف أن الجزء الحجري عبارة عن إفريز روماني "عتبة" يحتوي على زخارف بارزة من ترجليف وميتوب وزخرفه الأسنان، وهذه الزخرفة يونانية رومانية، مؤكدًا أنه من المتوقع أن ترجع تلك القطعة إلى مدخل مقبرة في الصحراء.