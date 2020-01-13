400 فرصة عمل للشباب

أعلن النائب الوفدي بدوى النويشى، مساعد رئيس حزب الوفد لشئون المحليات ووكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن توفير فرص عمل للشباب، تنسيقًا مع الشركة العربية للخدمات المتكاملة، للعمل بمواقع الشركة المختلفة فى مدينة السادس من أكتوبر.



وأكد النويشى، عن حاجة العمل إلى ٤٠٠ عامل خدمات، وذلك بمرتبات من ٢٠٠٠ جنيه إلى ٢٧٠٠ جنيه، على حسب ساعات العمل، وكذلك فنيين كهرباء وتبريد وتكييف ونجارين وسباكين، بمرتبات حسب الخبرة.



وأضاف وكيل محلية النواب، أن هناك امتيازات للعمل تشمل تأمينات اجتماعية، وتأمينًا صحيًا شاملًا، ومواصلات إلى مواقع العمل، وإقامة للمغتربين.



وأشار النويشى، إلى أن المستندات المطلوبة تشمل سيرة ذاتية للمتقدم، وصورة بطاقة الرقم القومى، وصورة شخصية، مؤكدًا أنه يتم التقديم بمقر حزب الوفد، أمام الكوبري الجديد، بمدينة الوسطى، بمحافظة بني سويف، والاتصال على رقم 01021155735.