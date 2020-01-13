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عالم

وزير الخارجية الأردنى: الدعم الألمانى مرتكز على سياسة ثابتة

الإثنين 13/يناير/2020 - 04:05 م
أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
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أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ضرورة الحوار وخفض التصعيد في المنطقة التي تشهد تحديات كبيرة، موضحًا أن أي تصعيد سيكون له انعكاس خطير على منطقة الشرق الأوسط وأوروبا والعالم.

وقال الصفدي - خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الإثنين، مع نظيره الألماني هايكو ماس: "إن الدعم الألماني ممنهج ومرتكز على سياسة واضحة وثابتة ويعول عليه بالنسبة للأردن، خاصة أن ألمانيا ثاني أكبر داعم للأردن اقتصاديًا".

وأضاف وزير الخارجية الأردني، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - أن حماية العراق وشعبه ودعم أمنه واستقراره أولوية بالنسبة للأردن ويعتبر ركيزة لأمن المنطقة، مشيرًا إلى التعاون مع الجانب الألماني في محاربة الإرهاب وتجاوز الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن، موضحًا أن الحرب على تنظيم (داعش) الإرهابي لا تزال قائمة خاصة أن التنظيم يشكل خطرًا أمنيًا وعقائديًا.

وحول القضية الفلسطينية، أشاد الصفدي، بدور ألمانيا لدعمها حل الدولتين، وقال:"إن القضية حاضرة في حوارنا وعلاقاتنا الثنائية، خصوصًا في ظل دعم ألمانيا المستمر لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وحل الدولتين وهو الموقف الأردني الثابت".

وفي الشأن الليبي، أوضح الصفدي قائلا: "المطلوب في ليبيا العمل على دعم الاستقرار والوصول إلى حل ليبي يصنعه فرقاء الأزمة دون تدخلات خارجية".

من جهته، أكد وزير الخارجية الألماني، أن الأردن وسيط مهم للاستقرار في المنطقة، داعيًا لدعم أمنه واستقراره، مشيرًا إلى أن ألمانيا ستواصل دعم الأردن كونه يستقبل عددًا كبيرا من اللاجئين على أرضه، مؤكدا أن بلاده أطلقت (عملية برلي) لإيقاف التسليح في ليبيا، والتوصل إلى هدنة بين الأطراف المتنازعة حتى لا تصبح ليبيا عامل جذب للإرهاب بسبب غياب الأمن.

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