تأجيل محاكمة صيدلي اختلس 1.3 مليون جنيه من أموال التأمين الصحي

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة كيميائي صيدلي اختلس مليونا و300 ألف جنيه من مستشفى تابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، لجلسة 15 يناير؛ لتقديم إقرارات الذمة المالية للمتهم.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبدالمقصود وشريف محمد علي.



وكشف قرار الاحالة الصادر من شئون الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار مؤمن سالمان رئيس هيئة الفحص والتحقيق، عن أن المتهم «طه. م»، كيميائي صيدلى، على الدرجة الثانية بمستشفى صيدناوي التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، في غضون الفترة من 1998 وحتى 2017 بدائرة قسم أول القاهرة الجديدة، بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، حصل لنفسه وزوجته «غ. ر» على كسب غير مشروع مقداره 1288085 جنيها (مليون ومائتان وثمانية وثمانون ألف جنيه وخمسة وثمانون جنيها) عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر، وتمت زيادة طارئة في ثروته بعد ه الوظيفة العامة، لا تتناسب مع موارده طبقا لما ورد بتقرير لجنة الخبراء، حال كون عمله مما يتيح له فرصة الاستغلال، وقد عجز عن إثبات مصدر مشروع لها.



وأضاف قرار الإحالة بيان المبلغ المختلس، ومقداره 1001885 جنيها (مليون جنيه وألف وثمانمائة وخمسة وثمانون جنيها) مصروفات غير معلومة المصدر، عبارة عن أثمان العقارات والسيارات المملوكة له ولزوجته، ومبلغ مقداره 286200 جنيه (مائتان وستة وثمانون ألفا ومائتا جنيه) يمثل قدر الزيادة التي طرأت على عناصر الذمة المالية "العقارات والسيارات".