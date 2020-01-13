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سياسي

البرلمان يناقش مشروع قانون الزراعة العضوية

الإثنين 13/يناير/2020 - 03:55 م
البرلمان
البرلمان
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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بدأ مجلس النواب في جلسته العامة، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، في مناقشة مشروع قانون بشأن الزراعة العضوية، والمقدم من الحكومة، وكذلك مشروع مقدم من النائب عبدالحميد الدمرداش، بشأن ذات الموضوع، وبدأ النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة ومقرر الموضوع، في عرض تقرير اللجنة المشتركة لمشروع القانون علي الجلسة العامة لمجلس النواب، وأوصي التقرير بالموافقة على مشروع القانون.

ويهدف مشروع القانون إلى المحافظة على خصوبة وخواص التربة وزيادة محتواها العضوي وتشجيع وتنشيط النظام الحيوي في الزراعة بإيجاد نظم متكاملة خاصة بالمزرعة، تستهدف استخدام المخصبات العضوية والمكافحة الحيوية وتدوير المخلفات العضوية حفاظًا على البيئة.

ووفقًا لتقرير اللجنة حول مشروع القانون، فإنه يسهم في تحقيق مشروعات الاستصلاح القومية قيمة مضافة عند تعميم هذه النوعية من الزراعات، وزيادة فرص تصدير حاصلاته للخارج، وكذلك في توفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات العضوية، والتي تسهم فى حماية صحة الإنسان وتقليل الإصابة بالكثير من الأمراض، خاصة أمراض الكبد والكلى والسرطانات وتجنب كل صور التلوث.

ويساعد مشروع القانون في خفض معدلات استهلاك الطاقة غير المتجددة والحد من الانبعاثات الغازية الناتجة عن صناعة الأسمدة الكيميائية وخفض معدلات التلوث بالمخلفات الصناعية.

ويساعد المشروع أيضًا في حماية البيئة المحلية ومصادر المياه السطحية والجوفية من التلوث والحد من التصحر وانجراف التربة والآثار الناجمة عن التغيرات المناخية فى ضوء اعتماد الزراعة العضوية على أساليب ووسائل زراعة طبيعية متجددة.

إلى جانب ذلك، يدعم المشروع القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية بالأسواق الخارجية وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على المنتجات الزراعية العضوية.​

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