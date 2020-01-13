تسليم 804 شقق سكنية بمرسى علم فى العيد القومى للبحر الأحمر

قال العميد إيهاب فرغلي، رئيس مدينة مرسى علم، إن محافظة البحر الأحمر اعتمدت قرار التكلفة الخاص بإسكان الشباب، التي تم إنشاؤها منذ عام 2006 ولم تسلم حتى الآن.



ولفت إلى أن محافظ البحر الأحمر اعتمد القرار ووجه بتنفيذه والإعلان عن قرعة السحب للشقق ثم البدء في إجراءات التسليم للشباب بمدينة مرسى علم، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وذلك خلال شهر يناير الجاري.



وأضاف رئيس مدينة مرسى علم لـ"الدستور"، أن عدد الوحدات التي سيتم توزيعها هي 804 وحدات سكنية، لافتًا إلى أن الأقساط الشهرية للوحدات، ستكون لمدة 20عامًا، مشيرًا إلى أن الوحدات السكنية هي بتمويل من صندوق الإسكان بالمحافظة، مؤكدًا أنه وجه تعليماته للإدارات المختصة بسرعة إعداد كشوف المستحقين استعدادًا لعمل القرعة العلنية.



كما تفقد رئيس مدينة مرسى علم الوحدات السكنية لإسكان الشباب والتأكد من إنهاء جميع الأعمال بها "الكهرباء - الصرف الصحي - رصف - مياه"، وذلك استعدادًا لتوزيعها خلال العيد القومي للمحافظة.