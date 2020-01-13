الإثنين 13 يناير 2020 الموافق 18 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«البترول والسيارات».. 10 سلع خفضت الاستيراد فى 2019

الإثنين 13/يناير/2020 - 03:50 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أميرة ممدوح
طباعة
رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة السلع التي أسهمت في خفض القيمة الإجمالية للواردات إلى 5.61 مليار دولار خلال أكتوبر 2019 مقابل 7.25 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2018، بنسبة انخفاض قدرها 22.6%، والتي تمثلت في الآتي:

- سجلت قيمة الواردات من منتجات البترول تراجعًا لـ457.5 مليون دولار خلال شهر أكتوبر 2019 مقابل 597.7 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 23.5%.

- وانخفضت قيمة الواردات من سيارات ركوب لـ291.6 مليون دولار خلال أكتوبر 2019 مقابل 303.9 مليون دولار خلال الشهر نفسه انخفاض قدرها 4%.

- كما انخفضت قيمة الواردات من مواد أولية من حديد أو صلب لـ246.5 مليون دولار خلال شهر أكتوبر 2019 مقابل 387.3 مليون دولار خلال أكتوبر 2018 بنسبة انخفاض قدرها 36.4%.

- بلغت قيمة الواردات من قمح 243.5 مليون دولار خلال شهر أكتوبر 2019 مقابل 265.7 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 8.4%.

- بلغت قيمة الواردات من لدائن بأشكالها الأولية 223.9 مليون دولار خلال شهر أكتوبر 2019 مقابل 255.2 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2018، بنسبة انخفاض قدرها 21.8%.

- بلغت قيمة الواردات من مواد كيماوية عضوية وغير عضوية 153.3 مليون دولار خلال شهر أكتوبر 2019 مقابل 196.1 مليون دولار خلال أكتوبر 2018 بنسبة انخفاض قدرها 21.8%.

- تراجعت واردات أجهزة تليفون للأفراد لـ129.3 مليون دولار خلال شهر أكتوبر 2019 مقابل 139.4 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2018، بنسبة انخفاض قدرها 7.2%.

- كما تراجعت قيمة الواردات من خشب ومصنوعاته إلى 122.1 مليون دولار خلال شهر أكتوبر 2019 مقابل 146 مليون دولار خلال أكتوبر 2018 بنسبة انخفاض قدرها 16.4%.

- بلغت قيمة الواردات من البترول الخام 100.3 مليون دولار خلال شهر أكتوبر 2019 مقابل 151 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 33.6%.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

«غدر الحلفاء».. وثائق تؤكد تجسس أردوغان على قطر واختراق سيادتها

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك: لن نلعب فى قطر.. والقرار بيد القيادة السياسية

منذ حوالي 6 ساعات

المتهمون بإدارة شقة للدعارة:اخترنا التجمع لاستقطاب الأثرياء

منذ أقل من ساعتين

قادر 2020 .. القوات الجوية تنفذ عددًا من المهام القتالية

الصور

image description

ليلي علوى ومريم أمين وداليا البحيري في عزاء والد إيهاب توفيق

image description

إيهاب توفيق يتلقى عزاء والده.. و«الجسمي» أول الحاضرين

image description

انهيار "الكينج" محمد منير في جنازة ابن عمه ومدير أعماله

image description

صور امتحانات طلاب الثانوية العامة

image description

أصالة تتألق فى حفل لصالح مرضى السرطان (صور)

الأكثر قراءة

بعد ظهور أدلة جديدة.. القبض على زوج نانسى عجرم

«ليلة حمراء».. القصة الكاملة لقتيلة السيدة زينب

«محمد رمضان زمانه».. كيف أنهت أغنية «لولاكي» شهرة مطربها؟

حبس مجدى عبدالغني سنة وتغريمه 100 ألف جنيه

انفوجرافيك

image description

معرض القاهرة الدولى فى أرقام (إنفوجراف)

image description

مؤشرات الاقتصاد المصري في 2019 (إنفوجراف)

image description

أهم 10 بنود فى قانون رعاية المريض النفسى (إنفوجراف)

image description

«DNA» كلمة السر فى كشف لغز الجريمة (إنفوجراف)

أيام زمان

القصة الكاملة.. عبد الحليم حافظ حبس ملحنًا في فندق لينتهي من هذه الأغنية

«محمد رمضان زمانه».. كيف أنهت أغنية «لولاكي» شهرة مطربها؟

قرآن سناء جميل.. قصة مسيحية تعشق هؤلاء المشايخ

لأسباب غريبة.. توءم زبيدة ثروت ابتعدت عن السينما

نجم الساعة

القصة الكاملة.. عبد الحليم حافظ حبس ملحنًا في فندق لينتهي من هذه الأغنية

الصحة

اكتشاف بكتيريا خارقة تهدد البشرية

خبيرة نفسية: ربط الشباب بتراثهم الحضاري يحميهم من الاكتئاب

أبرزها «جفاف الجلد».. علامات تشير لإصابة الكلى

8 عادات صحية للحفاظ على صحة أسنانك وسلامتها

الرئيس نيوز

عبدالعال: الخصخصة فشلت.. ولا نية لتصفية شركات قطاع الأعمال

"البيضة الأول ولاَّ الفرخة"... مناقشات برلمانية حول تطوير ملف الغزل والنسيج

جنايات القاهرة تأجل محاكمة 14 متهمًا في حادث قطار محطة مصر

فيديوجراف| ليبيا.. حلبة صراع القوى الأجنبية

منوعات

كولومبس كان محقًا.. أكلة لحوم البشر استوطنوا الكاريبي

الأميران ويليام وهارى يكشفان حقيقة توتر العلاقات بينهما

10 آلاف دولار خسارة فتاة كندية بسبب السبانخ

«صن» تكشف سر سماعة الملكة إليزابيث

كشكول

بالصور.. تطبيق إلكتروني لتسجيل موقف سير الامتحان

جامعة المنوفية تحقق ٩٠٪ في حسم الشكاوى الحكومية لعام ٢٠١٩

"باهى" يتابع اجراءات ميكنة أجور العاملين بتعليم بور سعيد

تعليمات هامة لرؤساء لجان الشهادة الإعدادية

إسلام سياسي

4 اتفاقيات نقضها السراج وميليشياته.. هل ينجو منها اتفاق موسكو؟

«ربيع الملالي».. الإيرانيون ينتفضون في وجه المرشد ويحرقون رموزه

إشراف دولى على المنافذ.. 10 بنود فى اتفاق الهدنة بين حفتر والسراج

الأزهر: «الجهاد الرقمي».. لغة الجماعات المتطرفة عبر الإنترنت

مقالات الرأي
ماجد حبته
اعتقال سفير!
عمرو خالد
كيف تستغفر الله بطريقة روحية وفعالة؟
د. منى حلمى
إيميل أزرق بطعم الملح والحكمة والحنين يرسله لى «البحر» كل شتاء
مؤمن المحمدي
مالناش دعوة يا موهيى
المزيد

الثقافة

«الأدب البرازيلي المعاصر» على مائدة مكتبة مصر العامة

سيد الوكيل: القصة القصيرة فن مرن يقبل كل عناصر السرد

6 مصريين يحصلون على جائزة الشارقة للإبداع العربي

المسدى: الشاعر والسياسى حليفان مجاوران للسلطة الشريفة

صفحتنا ع الفيس بوك