«البترول والسيارات».. 10 سلع خفضت الاستيراد فى 2019

رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة السلع التي أسهمت في خفض القيمة الإجمالية للواردات إلى 5.61 مليار دولار خلال أكتوبر 2019 مقابل 7.25 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2018، بنسبة انخفاض قدرها 22.6%، والتي تمثلت في الآتي:



- سجلت قيمة الواردات من منتجات البترول تراجعًا لـ457.5 مليون دولار خلال شهر أكتوبر 2019 مقابل 597.7 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 23.5%.



- وانخفضت قيمة الواردات من سيارات ركوب لـ291.6 مليون دولار خلال أكتوبر 2019 مقابل 303.9 مليون دولار خلال الشهر نفسه انخفاض قدرها 4%.



- كما انخفضت قيمة الواردات من مواد أولية من حديد أو صلب لـ246.5 مليون دولار خلال شهر أكتوبر 2019 مقابل 387.3 مليون دولار خلال أكتوبر 2018 بنسبة انخفاض قدرها 36.4%.



- بلغت قيمة الواردات من قمح 243.5 مليون دولار خلال شهر أكتوبر 2019 مقابل 265.7 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 8.4%.



- بلغت قيمة الواردات من لدائن بأشكالها الأولية 223.9 مليون دولار خلال شهر أكتوبر 2019 مقابل 255.2 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2018، بنسبة انخفاض قدرها 21.8%.



- بلغت قيمة الواردات من مواد كيماوية عضوية وغير عضوية 153.3 مليون دولار خلال شهر أكتوبر 2019 مقابل 196.1 مليون دولار خلال أكتوبر 2018 بنسبة انخفاض قدرها 21.8%.



- تراجعت واردات أجهزة تليفون للأفراد لـ129.3 مليون دولار خلال شهر أكتوبر 2019 مقابل 139.4 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2018، بنسبة انخفاض قدرها 7.2%.



- كما تراجعت قيمة الواردات من خشب ومصنوعاته إلى 122.1 مليون دولار خلال شهر أكتوبر 2019 مقابل 146 مليون دولار خلال أكتوبر 2018 بنسبة انخفاض قدرها 16.4%.



- بلغت قيمة الواردات من البترول الخام 100.3 مليون دولار خلال شهر أكتوبر 2019 مقابل 151 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 33.6%.