وزير الرياضة: نأمل فى بناء منظومة جيدة بالإمكانات المتاحة

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن أمله في بناء منظومة رياضية جيدة في مصر، لأنها تستحق ذلك لكونها تمتلك العديد من الإمكانيات التي تساعد على النهوض بالرياضة والمشاركة في الرياضة العالمية.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة محمود حسين، وكيل اللجنة.



وأشار إلى أن اللجنة الخماسية تم تعيينها من قبل الاتحاد الدولي كتسير أعمال للمنظومة الرياضة في مصر لمدة عام، مشددًا على ضرورة أن تقوم بدورها وبمشاركة الجميع من أجل وضع استراتيجية المنظومة الرياضية خلال الفترة المقبلة، خصوصا تنظيم الانتخابات.



وأضاف أن أعضاء هذه اللجنة غير مخول لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة كمرشحين، مؤكدًا أن هذه أساس من أسس تعيينهم من قبل الاتحاد الدولي.