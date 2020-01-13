القاهرة تعلن قرب انتهاء كوبرى جوزيف تيتو

قال اللواء خالد عقل، رئيس حي النزهة، إنه تم تركيب الجزء العلوي من كوبري جوزيف تيتو، الذي تم إنشاؤه بعد طلب المواطنين بإنشاء كوبري للمشاة.



وأوضح عقل في تصريحات لـ"الدستور" أن إنشاء الكوبري جاء بتضافر جهود هيئات المجتمع المدني وبنك مصر بما لم يكلف ميزانية المحافظة.



ومن ناحيتها، أعلنت محافظة القاهرة أن الكوبري القائمة به الأعمال الإنشائية يعد الثاني بنفس الشارع بعد كوبري المشاة الأول المقام قبل المبنى الإداري للحي.



وأشارت المحافظة في بيان لها أنه جار استكمال باقي الأعمال بأرضية الكوبري خلال شهر يناير الجاري، وسيكون مجهزا بالتأمين الكامل وكاميرات المراقبة والإنارة الممتازة مع توفر وسيلة مريحة لصعود كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.