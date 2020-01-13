ميناء دمياط يستقبل 10 سفن للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 سفن للحاويات و7 سفن للبضائع العامة، بينما غادرته 3 سفن للحاويات و9 سفن للبضائع العامة؛ ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 17 سفينة.



وذكرت هيئة الميناء - في بيان اليوم الإثنين- أن الميناء غادره قطار بحمولة إجمالية 1270 طن قمح، بينما غادرته 545 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 30 ألفًا و864 طنًا من البضائع العامة؛ منها 94 سيارة نقل محملة بـ4675 طن قمح، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 67 ألفًا و718 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 49 ألفًا و164 طنًا.



وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 6800 طن فوسفات، و14 ألفًا و889 طن يوريا، و1950 طن رمل، و14 ألف طن ملح، و700 طن كسب صويا.. فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 12 ألفًا و190 طن حديد، و452 طن فول، و11 ألفًا و998 طنا من القمح.‎