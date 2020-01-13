حبس 3 متهمين لسرقتهم الشقق السكنية فى النهضة

أمرت نيابة السلام الجزئية بحبس 3 متهمين لسرقتهم الشقق السكنية بمنطقة النهضة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحقيقات أن المتهمين "كريم. م"، "إيهاب.ع"، "محمد. خ" عاطلين، أقروا أمام النيابة ارتكابهم وقائع سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب والنوافذ، واعترفوا بسرقة 6 شقق بذات الأسلوب وتمكنوا من سرقة العديد من الأجهزة الكهربائية و13 ألف جنيه ومصوغات ذهبية تقدر بـ18 ألف جنيه، وبيع جزء من المسروقات وإنفاقها على أغراضهم الشخصية.



وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة السلام ثان تفيد بسرقة شققهم السكنية؛ وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم أقروا بارتكاب وقائع السرقة وأرشدوا عن مكان المسروقات، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.