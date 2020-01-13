الموافقة على مشروع قانون بضمان وزير المالية لـ«الغزل والنسيج»

وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى serv السويسرية وsace الإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج، وذلك في مجموعه على أن يعرض على مجلس الدولة لمراجعته.





النهوض بزراعة القطن



وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب قد شهدت مناقشات موسعة حول مشروع القانون، ورأى النواب ضرورة أن تكون هناك رؤى وخطط واضحة نحو النهوض بزراعة القطن، وتسويق المنتجات المنتظرة من قبل الشركة القابضة في مصر على مستوى الجمهورية، حيث أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن خطة التسويق في فلسفة التطوير لأعمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج غائبة ولابد من التوافق بشأنها حتى لا تكون نتائج الأعمال بلا فائدة، مشيرًا إلى أنه كان من الواجب أن يحضر وزير قطاع الأعمال في مناقشة هذا الملف المهم.



وأكد سالم أن زيادة الإنتاج دون أن تكون مرتبطة بخطة تسويق ستكون نتائجها سلبية، مشيرًا إلى أن هذا الملف يهم وزير الزراعة في دعم منظومة القطن على مستوى الجمهورية بعد أن كان يمثل إطارًا إيجابيًا للدولة المصرية خلال السنوات الماضية، وهو الأمر الذي اتفق معه رئيس المجلس د. علي عبدالعال، مؤكدًا أن حضور وزير قطاع الأعمال كان ضروريًا، حيث إننا نتحدث عن خطة تطوير وهو المعني بها ولكن عدم حضوره يرجع لارتباط مهم.



من ناحيته قال النائب سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب، مؤكدًا أنه مع خطة التطوير والنهوض لمنظمة الغزل والنسيج فى مصر، ولكن دون زيادة ديون جديدة على هذه الشركات التى كانت تمثل قمم الصناعة فى مصر على مدار السنوات الماضية، مؤكدًا ضرورة أن يتكون هناك دراسة جيدة.



وقال النائب عبدالحميد كمال: "القضية هنا.. البيضة ولا الفرخة"، متابعًا: "منظومة القطن فى مصر فى حاجة إلى رؤية ودراسة بعد أن كان القطن يشكل جزءًا رئيسيًا بالزراعة والصناعة المصرية والآن الأوضاع متدهورة، ونتحدث عن رؤي في قرض لتطوير الشركة في ظل أن المنتج الذي يستخدم فى هذه الشركة به إشكاليات وبالتالي لابد من نظرة ودراسة حاسمة لكل القرارات التى تدور في هذا النسق.



قائلا: "أتحفظ على القرار المعروض لأنه يمثل عوارًا سياسيًا قبل أن يكون عوارًا دستوريًا.. وزمان جاءت شركة أمريكية ونصبت على الحكومة في هذا الملف ونكرر الأمر في شركات أخرى".



واتفق معه النائب عمرو الجوهري، عضو مجلس النواب، مؤكدًا أن القضية ليست فى القرض المعروض وإنما فى الدراسة والفلسفة نحو التطوير لقطاع الأعمال بشكل كامل، مؤكدًا أن قطاع الأعمال يعاني من سوء إدارة وفشل إداري، ولاتوجد إستراتيجة واضحة لملف الغزل والنسيج.





رأي رئيس البرلمان



وتدخل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بالحديث نحو اتفاقه مع آراء النواب، وأن الإطارات الخاصة بمنظومة القطاع العام بها نوع من الإشكاليات بعد أن تمت الخصخصة فى الماضية وحققت فشلًا، ومن ثم يتم التعامل الآن مع هذه المنظومة من منطلق إعادة الهيكلة، مؤكدًا أن الخصخصة نجحت فى العديد من دول العالم ولكنها فشلت فى مصر لسبب أو لأخر، مؤكدًا أن الحكومة تتحمل المسئولية لإعادة الهيكلة وليست التصفية مثلما يتحدث البعض، مؤكدًا أن جزءًا من الهيكلة دفع هذه الأموال والضمانة لتحقيق بعض الأرباح.



واتفق معه النائب حسن عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مؤكدًا أن القرار المعروض تمت مناقشته باللجنة على مدار جلستين، وتم الاستماع لوجه نظر الحكومة نحو التطوير لشركة الغزل والنسيج، مؤكدًا أن الأمر ليس ضمانة من قبل وزير المالية، ولكننا كنواب تمت الطمأنة من جانبنا نحو الخطة المعروضة، حيث الضمانة تتجاوز الـ21 مليار جنية وبالتالي الطمأنة من جانب النواب كانت ضرورية وهو ما حدث من قبل النواب، مع التوافق على عقد جلسة موسعة من لجان البرلمان مع الحكومة لمناقشة ملف قطاع الأعمال بشكل كامل ورؤى التطوير وإعادة الهيكلة.



وتدخل النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب، مبديًا اعتراضه على عدم حضور وزير قطاع الأعمال، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل إهانة للبرلمان، مؤكدًا أن تطوير منظومة الغزل والنسيج يحتاج لإرادة سياسية كاملة وليس قرضًا من هنا أو هناك، وهو الأمر الذي اتفق معه النائب محمد الغول، مؤكدًا أن منظومة قطاع الأعمال في حاجة إلى رؤية ودراسة للتطوير الشامل وليس الموافقات على قروض دون رؤى ودراسة دقيقة.



واتفق معه النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مؤكدًآ أننا منذ سنوات كثيرة نتكلم عن قطاع الأعمال والخسائر التى يحققها، ومطالبات دائمة بالتطوير للآلات والمعدات والإدارة من أجل القيام بالدور الجيد، لكي أتمكن من التحرك، وبالتالي الهيئة البرلمانية توافق على القرض المعروض.



من ناحيته رأى النائب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، أن ملف التسويق للشركة لابد أن يكون في الأولوية والاهتمام، في الوقت الذي رأى النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، أن ملف قطاع الأعمال به إشكاليات كبيرة وما يحدث بها من تصفية شركات مثل ما حدث في القومية للأسمنت وفي الطريق للحديد والصلب وهذا يمثل كارثة كبيرة، مشيرًا إلى أن المشكلة في سوء الإدارة والمسئولين الذين لا يقومون بدورهم، مؤكدًا أن هذه القروض تذهب فى الهواء دون تحقيق نتائج على أرض الواقع.



وعقب على حديثه الدكتور علي عبدالعال، بتأكيده أن مصر لا تصفي شركات على الإطلاق، وما يحدث هو إعادة هيكلة بعد أن فشلت خطط الخصخصة والضمان هنا من وزارة المالية للتطوير وليس بيع أرضٍ أو أصول من الشركات إطلاقًا.



معيط: نسلك طريق الإصلاح



وتدخل الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتأكيده أن الشركة القابضة للغزل والنسيج هي ملك للدولة، ونصرف له مرتبات سنوية بواقع مليار ونصف المليار سنويًا، ومن ثم تذهب الدولة من خلال وزارة المالية بعمل ضمان للمستثمرين من أجل العمل على التطوير والنهوض بها للخروج من عثرتها والدولة تقوم بهذا الدور وفي إطار التطوير وحدث ذلك فى شركة الكهرباء القابضة وأيضا البترول وحققنا نتائج إيجابية قائلًا: "إما أصلح أو أخصص ونحن نسلك طريق الإصلاح". وعقب على حديثه عبدالعال:" ما تقوم به الدولة بالضمان ومفيش بيع شركات ولا أراضي شركات أو تصفية شيء".