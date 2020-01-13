إطلالة عبير صبرى الشتوية تخطف الأنظار (صور)

شاركت الفنانة عبير صبري، جمهورها بصورة جديدة، لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور "إنستجرام"، من باريس.



وتألقت الفنانة عبير صبرى خلال وجودها في باريس، بإطلالة شتوية أنيقة خطفت بها الأنظار، وعلقت: "صوره من بعيد.. قوس النصر باريس".



وبدأت عبير مؤخرًا تصوير دورها فى الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير" مع المخرج محمد النقلى، كما يعرض لها مسلسل "الأخ الكبير" من نوعية أعمال الـ45 حلقة، مع محمد رجب والذى انطلق عرضه يوم 4 يناير الجاري، ويشارك فى بطولته آيتن عامر.