إحالة مسجل خطر تعدى جنسيًا على والدته بمصر القديمة للجنايات

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الاثنين، إحالة مسجل خطر، في اتهامه بالتعدي جنسيًا على والدته بمصر القديمة، إلى محكمة الجنايات.



وكشفت تحقيقات النيابة عن أن سيدة في العقد الخامس من العمر، تقدمت ببلاغ حمل رقم 9820 لسنة 2019 جنح مصر القديمة، يفيد بقيام نجلها بالاعتداء عليها جنسيًا بالإكراه، أثناء مكوثه معها بالمنزل بمفردهما، ثم فر هاربًا.



وتبين من التحقيقات أن المتهم كان محبوسًا على ذمة إحدى القضايا، وبعد خروجه توجه إلى منزل والدته بمنطقة مصر القديمة للمكوث معها، وكان يتردد عليها ليلًا للنوم من وقت لآخر.



وتبين أنه يوم الواقعة كان يجلس معها مساء وتناول المخدرات، ثم فوجئت به يحاول الاعتداء عليها، فقامت بمجاراته خوفًا منه، وبعد خروجه من البيت توجهت إلى قسم الشرطة وحررت محضرًا ضده، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وإحضاره.



وكشفت التحقيقات التي تجريها النيابة، عن أن المجنى عليه مسجل خطر، وكان مقيمًا بصحبة والدته بمنشأة ناصر، ولديه مراقبة بقسم منشأة ناصر، ولكنه انتقل منذ عدة أشهر للسكن بدائرة قسم مصر القديمة بصحبة والدته، كما تبين أن الأب متوفى ووالدته تزوجت أكثر من مرة من آخرين.



وأمرت النيابة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرض أمر المتهم على الطب الشرعى والتأكد من صحة الاعتداء، كما كلفت بإجراء تحليل دم للمتهم للتأكد من تعاطيه للمواد المخدرة.



وأمرت رجال المباحث بإجراء تحرياتها عن الحادث، والاستعلام عن المتهم من قسم شرطة منشأة ناصر.



البداية بتلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا من سيدة في العقد الخامس تتهم نجلها "مسجل خطر"، بالاعتداء عليها جنسيًا دون رغبتها. حرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.