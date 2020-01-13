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سياسي

وزير الشباب: تم الالتفاف حول قانون الرياضة الجديد وضربه من بعيد

الإثنين 13/يناير/2020 - 03:29 م
أشرف صبحي
أشرف صبحي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة لم ولن تتستر على أي شخص يرتكب خطأ في حق مصر وحق الرياضة المصرية.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، وكيل اللجنة، أن الوزارة تحركت وبسرعة من أول لحظة في ملف اتحاد رفع الأثقال وبعد ثبوت تعاطي المنشطات وظهور العينات الإيجابية لبعض الرباعين نتيجة أخطاء فنية.

وأشار إلى أن تحرك الوزارة كان بحكمة، حتى لا نصطدم مع المؤسسات الرياضية العالمية وهو ما تم بحكمة واقتدار أيضا في ملف اتحاد كرة القدم، حتى نتفادى تعرض الرياضة المصرية والكرة المصرية للإيقاف والعودة إلى الخلف مرة ثانية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات اللازمة ضد كل مخالف وتمت إحالة الملف للنيابة وهناك مسئولون محبوسون حاليا علي ذمة هذا الملف ولن نترك أحدا كائنا من كان ارتكب خطأ في حق الرباعين المصريين وفي حق الرياضة المصرية.

جاء ذلك في رد الوزير على مجموعة من طلبات الإحاطة التي تقدم بها بعض النواب بشأن تجميد الاتحاد المصري لرفع الأثقال دوليا لمدة عامين مع دفع غرامة مالية.

وفي سياق متصل قال الوزير إنه يوافق على ما سيوافق عليه مجلس النواب بشأن تعديل قانون الرياضة، واعترف الوزير قائلا بكل صراحة وأعلنها دون مواءمة أنه قد تم الالتفاف على قانون الرياضة وتم ضربه من بعيد.

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