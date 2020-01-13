تتزعمها فلسطينية.. الرقابة الإدارية تسقط شبكة «الاتجار بالأعضاء»

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط شبكة دولية مكونة من 8 أفراد للاتجار في الأعضاء البشرية تتزعمها سيدة فلسطينية الجنسية، تعمل على اصطناع وتزوير مستندات منسوبة لجهات حكومية، ‏واستقطاب المرضى الأجانب الراغبين في إجراء عمليات زراعة "كُلى" بالمخالفة للقانون رقم (5) لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية.



وقد تم عرض المتهمين على نيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.