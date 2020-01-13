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تقارير ومتابعات

6 ضحايا للحادث.. تفاصيل انهيار عقار العطارين

الإثنين 13/يناير/2020 - 03:26 م
انهيار عقار
انهيار عقار
شيماء حمودة
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كان الوقت الأخير في حياة 5 مواطنين من رواد أحد المقاهي بشارع إسماعيل مهني بالعطارين، بعد انهيار أسقف العقار العلوي فوقهم.

العقار المنهار قديم خالي من السكان، مكون من دور أرضي و٣ طوابق علوية، تابع لحي وسط، ومن المنشآت الآيلة للسقوط، وصادرة له رخصة الهدم برقم 215 لسنة 2017، كما أنه توجد عليه منازعات قضائية بين المالك وصاحب المقهى بالدور الأرضي.

هذا وقد تلقت وحدة عمليات المحافظة، إخطارًا اليوم، بانهيار العقار، وعلى الفور كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اللواء حمدي الحشاش، سكرتير عام المحافظة، وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، بالتوجه فورا إلى موقع الحادث، والدفع الفورى بجميع المعدات الثقيلة، والسيارات اللازمة لرفع الأنقاض الناتجة عن الحادث.

وقامت عربات الإسعاف بنقل المتوفين إلى المشرحة، وتم نقل المصاب على الفور إلى مستشفى الميري الجامعي لتقديم الدعم الطبي اللازم له، كما تم عمل كردون محيط بالعقار لحماية المارة.

من جانبه، تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانهيار عقار على رواد أحد المقاهي بدائرة القسم.

على الفور، انتقلت قوة من ضباط مباحث القسم بصحبة سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ لمكان الانهيار، وبالمعاينة والفحص تبين انهيار العقار على رواد المقهى أسفل العقار، ومصرع 5 أشخاص وإصابة شخص، كانوا يجلسون جميعا على المقهى.

كما نجحت قوات الحماية المدنية والإنقاذ فى استخراج 5 جثث وشخص مصاب من تحت الأنقاض، والبحث عن مصابين أو جثث أخرى، ولحين رفع الأنقاض، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات، التي قررت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وشكلت نيابة العطارين لجنة هندسية لمعاينة العقار المنهار المتسبب فى مصرع وإصابة 6 أشخاص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثث بعد توقيع الكشف الطبى عليها، لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة، واستدعاء مالك العقار.
6 ضحايا للحادث.. تفاصيل انهيار عقار العطارين
6 ضحايا للحادث.. تفاصيل انهيار عقار العطارين
6 ضحايا للحادث.. تفاصيل انهيار عقار العطارين
6 ضحايا للحادث.. تفاصيل انهيار عقار العطارين

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