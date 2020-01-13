«الأدب البرازيلي المعاصر» على مائدة مكتبة مصر العامة

تستضيف مكتبة مصر العامة بالزمالك، ندوة عن «الأدب البرازيلي المعاصر»، تنظمها دار «مصر العربية للنشر والتوزيع»، ودار «العربي للنشر والتوزيع»، بالتعاون مع سفارة البرازيل بالقاهرة، في تمام الساعة السابعة مساء الأحد الموافق 26 يناير الجاري.



وتتضمن الندوة إقامة حوار مع الكاتب البرازيلي جوليان فوكس والكاتبة البرازيلية تاتيانا سالم ليفي، وذلك بمناسبة صدور أحدث روايتهما «مقاومة للروائي الشاب جوليان فوكس»، و«بيتنا في إزمير للروائية الشابة تاتيانا سالم ليفي»، للحديث عن الوقائع الذاتية والخلفية السياسية في روايتهم وعن سمات الأدب البرازيلي والعوامل المؤثرة فيه.