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مصر

القوات الجوية تنفذ عددًا من المهام القتالية على كل الاتجاهات الاستراتيجية

الإثنين 13/يناير/2020 - 03:03 م
القوات الجوية
القوات الجوية
الدستور
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قامت القوات الجوية بإعادة تمركز لطائراتها من مختلف الطرازات ومن مختلف القواعد العسكرية لتقديم الحماية الجوية لكل العناصر المشاركة فى المناورة قادر 2020 على مختلف الاتجاهات، وذلك فى إطار تنفيذ مهامها بتوفير الحماية الجوية للقوات والأهداف الحيوية ومعاونة أعمال قتال الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية وتنفيذ مهام المراقبة الجوية للحدود.

وتنفذ القوات الجوية المصرية عددًا من طلعات الاستطلاع وتقديم المعاونة النيرانية للعناصر المشاركة فى تنسيق تام مع قوات الدفاع الجوى وكذا معاونة القوات البحرية أثناء تنفيذ مهامها لتأمين المصالح الاقتصادية فى مسرح عمليات البحرين الأحمر والمتوسط وتنفيذ أعمال النقل الاستراتيجي لقوات الصاعقة فى اتجاهات عملها والقيام بتنفيذ عمليات الإبرار والإسقاط لقوات المظلات مع تقديم المعاونة الجوية باستهداف البؤر الإرهابية على كل الاتجاهات بالتعاون مع التشكيلات التعبوية مع الاستعداد لتنفيذ مهام الإخلاء الطبي والبحث والإنقاذ.

كما قامت المنطقة الغربية العسكرية بتنفيذ عدد من الأنشطة على امتداد الحدود البرية والساحلية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وقوات حرس الحدود، حيث تم رفع درجات الاستعداد القتالي للتشكيلات والقواعد العسكرية مع تنفيذ خطة الفتح الاستراتيجى لعناصر المنطقة الغربية على كل المحاور والاتجاهات وتنفيذ العديد من المشروعات التكتيكية بجنود بالذخيرة الحية، باشتراك عناصر القوات الجوية والدفاع الجوى، وكذا تأمين السواحل البحرية والبرية بالتعاون مع القوات البحرية وقوات حرس الحدود.

ونفذت قوات المظلات عددًا من الأنشطة التدريبية تضمنت رفع درجاتالاستعداد وتحميل كتيبة مظلات بواسطة عدد من طائرات النقل مختلفة الطرازات، وتنفيذ إبرار جوى لوحدة مظلات بواسطة عدد من طائرات الهليكوبتر وتكليفها بمهمة القضاء على العناصر المعادية وتأمين مناطق الإنزال.

وتحقيق التقابل مع القوات الصديقة، وكذا إسقاط عناصر قفز حر بواسطة هليكوبتر الشنوك، متمركزة على سطح حاملة المروحيات طراز ميسترال وتكليفها بمهمة تأمين رأس الشاطئ.

كما قامت قوات حرس حدود، بالتعاون مع القوات الجوية فى تأمين الحدود والسواحل المصرية، كذلك تنفيذ عدد من الأنشطة تضمنت إحباط محاولة هجرة غير شرعية عبر ساحل البحر المتوسط، وكذلك إحباط محاولات التسلل والتهريب عبر خط الحدود البرية الغربية، وتشديد إجراءات التأمين على كل الحدود البرية والساحلية.

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