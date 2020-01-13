الشروق تصدر طبعة جديدة من رواية «شبرا» لـ نعيم صبرى

أعلنت دار الشروق للنشر والتوزيع، صدور طبعة جديدة من رواية «شبرا» للكاتب والروائي نعيم صبري، حيث صدرت طبعتها الأولى في عام 2000، ويأتي ذلك في إطار استعداداتها لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ51، التي من المقرر انطلاقها خلال الفترة من 22 يناير الجاري، وحتى 4 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.ومن أجواء الرواية نقرأ: شُبرا.. حيٌّ قاهريٌّ عريق. يقع بجوار محطة السكة الحديد، محطة مصر، كأنه يستقبل القادم إليها ويُودِّع الراحلين.حي العِشرة الطيبة والجِيرة الحلوة.سأحكي لكم حكايةً ناسها الذين عاشوا فيها في منتصف القرن العشرين؛ أي الخمسينيات والستينيات.شُبرا فتحت أحضانها لكل الناس: الغني والفقير، المصري والأجنبي، المُسلم والمسيحي واليهودي.عاشت فيها عائلات من اليونانيين والإيطاليين والأرمن والشوام بين المصريين من أهل البلد، لم يشعروا بغُربة، وصهرَتهُم بوتقتُها مع ناسِها من المصريين فأصبحوا هم أيضًا ناسَها.يتشاركون فى اللقمة الهنيّة، الأفراحَ والأحزان، يتحابون ويتزوجون ويُنجبون الذُّرية، يفرحون ويغضبون، وتصفو نفوسهم سريعًا، ثم يرحلون فى الأجَل المحتوم.هي باختصار حي التعايش والمحبة والصفاء، هكذا كانت حياتهم في تلك الحقبة، ثم حدث ما حدث بعدها وتغيرت الأحوال.تعالوا كي نعرف الحكايةَ العذبة لحيِّ شُبرا في منتصف القرن العشرين.