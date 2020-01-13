هيفاء وهبي تبدأ تصوير «أسود فاتح» خلال أيام

تستعد الفنانة هيفاء وهبي لبدء تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد "أسود فاتح" خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك داخل الديكور المخصص للعمل بالعاصمة اللبنانية بيروت، ومن المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل.



"أسود فاتح" يخرجه المخرج كريم العدل، من تأليف أمين جمال، ويشارك في بطولته كل من شريف سلامة وأحمد فهمي وصبري فواز وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وعمر السعيد وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف.



وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي، حيث تجسد هيفاء دور امرأة مودرن من سيدات المجتمع المهتمات بالموضة والعمل في ذات الوقت وبمرور الأحداث تتعرض لمشاكل اجتماعية كثيرة، تسعى طوال حلقات العمل لمواجهتها والتغلب عليها.