علاج 1.5 مليون مصري من فيروس سي ضمن «100 مليون صحة»

كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية والتي تم إطلاقها تحت شعار "100 مليون صحة"، قامت بعلاج 1.5 مليون مواطن منذ إنطلاق المبادرة وحتى نهاية العام الماضى 2019.



وأضافت لـ "الدستور" أنه يتم متابعة مرضى فيروس سى بعد الحصول على العلاج للتأكد من شفائهم بشكل كامل من خلال إجراء تحليل PCR بعد الانتهاء من برنامج العلاج بـ 6 أشهر.



وأوضحت المصادر أن مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية نجحت خلال عام 2019 فى مسح، ما يقارب من 50 مواطن من فيروس سى والأمراض غير السارية، وأسفرت عن اكتشاف إصابة 2.2 مليون مواطن بالأجسام المضادة لفيروس سى، و2 مليون 573 ألف بمرض السكر، و10 مليون 435 بالضغط، و19 مليون و770 بالسمنة، وذلك خلال الفحوصات المبدئية وجميعهم تم تحويلهم لمراكز العلاج لإجراء الفحوصات التأكيدية واستلام العلاج.



وأشارت إلى أنه يمكن للمواطنين التعرف على أقرب نقطة مسح من خلال الاتصال بالخط الساخن 15335، أو الدخول على الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg والذى يتضمن أماكن ومراكز علاج فيروس سى والأمراض غير السارية.



يذكر أن مبادرة "100 مليون صحة" انطلقت على 3 مراحل منذ أكتوبر 2018 واستمرت حتى شهر مايو من عام 2019، حيث انطلقت المرحلة الأولى بـ 9 محافظات شملت " الاسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح – بورسعيد – دمياط - القليوبية – جنوب سيناء – الفيوم – أسيوط"، ثم انطلقت المرحلة الثانية فى 11 محافظة شملت " القاهرة – شمال سيناء – البحر الأحمر – الاسماعيلية – السويس – كفر الشيخ – المنوفية – بنى سويف – سوهاج – الأقصر – أسوان"، فى حين انطلقت المرحلة الثالثة فى 7 محافظات تشمل "الوادى الجديد – الجيزة – الغربية – الدقهلية – الشرقية – المنيا – قنا".