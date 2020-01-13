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تدشين كنيستى العذراء ومار جرجس بمطرانية سوهاج

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:57 م
تواضروس
تواضروس
جرجس صفوت
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دشن قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم، كنيستين بمقر مطرانية سوهاج، هما كنيسة الشهيد مارجرجس، وهي الكنيسة الرئيسية كنيسة السيدة العذراء، وهي كائنة أسفل كنيسة الشهيد مار جرجس.

وشارك في صلوات التدشين من أحبار الكنيسة إلى جانب أسقف الإيبارشية نيافة الأنبا باخوم، أصحاب النيافة: الأنبا بسادة، مطران أخميم وساقلتة، والأنبا إشعياء، مطران طهطا وجهينة، والأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، والأنبا دانيال، أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوأنس، أسقف أسيوط، الأنبا مرقوريوس، أسقف جرجا، والأنبا يوساب، الأسقف العام بالأقصر، والأنبا أولوجيوس، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة، بسوهاج، والأنبا إسحق، أسقف طما، والأنبا أنجيلوس، الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، والأنبا بيجول، أسقف ورئيس الدير المحرق، والأنبا ساويرس، الأسقف العام والمشرف على أديرة القديسين الأنبا توماس بالخطاطبة وأخميم، والأنبا موسى بالعلمي،ن والأنبا بقطر بالخطاطبة، والأنبا ميخائيل، الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة، والأنبا ثاؤفيلس، أسقف منفلوط، والأنبا متاؤس، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل أخميم.

وهذه هي ثالث إيبارشية يزورها قداسة البابا ضمن جولته الرعوية التي بدأت أول أمس السبت، والتي من المقرر أن تمتد لخمسة أيام، يزور خلالها الإيبارشيات الست التي تضمها محافظة سوهاج وهي إيبارشيات: سوهاج والمنشأة والمراغة، وجرجا، والبلينا ودار السلام، وأخميم وساقلتة، وطما، وطهطا وجهينة.

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