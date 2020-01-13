رحيل راعي كنيسة الزيتون.. والبابا يتقدم العزاء

رحل بعد خدمة كهنوتية كبيرة الأب بتناغو أرمانيوس كاهن كنيسة العذراء بالزيتون بالقاهرة.



قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه سيّم الأب المتنيح كاهنًا يوم 20 أكتوبر 1968 وتنيح في 13 يناير 2020، وخدم بكنيستي مار جرجس المنيل والسيدة العذراء بعياد بك بشبرا قبل أن يخدم بكنيسة السيدة العذراء بالزيتون منذ عام 1969.



وأضاف القس بولس حليم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن قداسة البابا تواضروس الثاني تقدم بخالص العزاء للآباء كهنة كنيسة العذراء بالزيتون في نياحة الأب الفاضل بتناغو أرمانيوس، كما يلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.



