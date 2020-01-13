البورصة تفقد 3.8 مليار جنيه فى ختام التعاملات

تباين أداء أسهم ومؤشرات البورصة لدى إغلاق معاملات اليوم الإثنين- ثاني تعاملات الأسبوع، حيث تراجعت المؤشرات الرئيسية، فيما ارتفعت نظيرتها الثانوية.



خسر رأس المال السوقي، أسهم الشركات المقيدة نحو 3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.1 مليار جنيه.



تراجع المؤشر الرئيسي للسوق"إي جي إكس 30" بنسبة 0.75%، بما يعادل 103 نقاط خسارة ليغلق عند مستوى 13698 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70" بنسبة 0.07%، بما يعادل 0.35 نقطة لينهي تعاملاته عند مستوى 526.5 نقطة، وسط تداولات نشطة اقتربت قيمتها من المليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 227.4 مليون ورقة مالية، من خلال تنفيذ حوالي 23.3 ألف صفقة بيع وشراء.