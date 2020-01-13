حبس مجدى عبدالغني سنة وتغريمه 100 ألف جنيه

قضت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار حسام بدوي وأمانة سر شعبان سعيد، بحبس مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري الأسبق وآخرين غيابيا عام وكفالة 2000 جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، وتغريمه 100 ألف جنيه، في اتهامه بالامتناع عن تسليم حصة ميراث قاربه.



كان قد أقام محامي كل ورثة المرحوم سيد أحمد "عبدالرحمن سيد أحمد، يحيي سيد أحمد، أماني سيد أحمد، أحمد سيد أحمد، أمل منصور سيد أحمد، هالة عبد العال سيد احمد، أحمد عبدالشكور سيد أحمد" جنحة مباشرة حملت الرقم 15431 لسنة 2019، يختصمون فيها الكابتن مجدي عبدالغني سيد أحمد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق، ومحمد عبدالغني ومصطفي عبدالغني، ويتهمونهم بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم في محطة بنزين بالوراق.