فاروق حسنى: المتحف الكبير هدية السيسى للإنسانية

زار الفنان الكبير فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، صباح اليوم، المتحف المصري الكبير، الذي يعتبره ابنه البكر، مؤكدًا أن الخيال أصبح حقيقة.



وقال حسين، عبر صفحته الشخصية "فيسبوك": "سعدت اليوم بزيارة المتحف المصري الكبير هذا الخيال المستحيل الذي أصبح حقيقة، فهذا المتحف هو شاهد على تاريخ الإنسانية والعمل يجري فيه على قدمٍ وساق"، مقدمًا التحية والتقدير والاحترام للرئيس السيسي لما يمنحه من اهتمام خاص لمتابعة العمل اليومي، لهذا الصرح الخالد.



وأيضًا شكر الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، لما يقوم به من مولاه في تنفيذ هذا الصرح العملاق، اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام علي المتحف، موضحًا أنه رجل صاحب خبرة كبيرة في تنفيذ الأعمال العملاقة ومدرك مسئولية هذا العمل الضخم.



وأكد أن هذا المتحف سيكون هدية الرئيس السيسي للإنسانية جمعاء.



وشارك فاروق في جولته، الدكتور مصطفى الفقي، والدكتور زاهي حواس، وبعض الشخصيات.