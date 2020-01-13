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سياسي

عبد العال يحيل 4 اتفاقيات للجان النوعية للدراسة

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:35 م
عبد العال
عبد العال
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أحال رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، في الجلسة العامة للمجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 660 لسنة 2019 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب) والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والعلاقات الخارجية.

كما أحال عبد العال قرار رئيس الجمهورية رقم 661 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية قرض ائتمان المشترى بشروط تفضيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان، مصر بين الحكومة "وتمثلها وزارة النقل" بصفتها المقترض وبنك الاستيراد والتصدير الصيني بصفته المقرض بمبلغ 461 مليون دولار أمريكي، والموقعة بتاريخ 16 يناير 2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة.

وأحال رئيس مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 662 لسنة 2019 بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير رقم 663 بشأن الزيادة العامة في رأس المال المصرح به للبنك، ورقم 664 بشأن الزيادة الاختيارية في رأس المال المصرح به للبنك والصادرين بتاريخ 1 أكتوبر 2018، وعلى أداتي اكتتاب الجمهورية في الأسهم المخصصة لها في هاتين الزيادتين، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

وأعلن عبد العال إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 663 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومتي مصر ولاتفيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والموقعة في مدينة ريجا بتاريخ 17 أكتوبر 2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.

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