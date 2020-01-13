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سياسي

مناقشة مشروع قانون ضمان وزير المالية للقابضة للغزل والنسيج

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:33 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، مناقشة مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، من حيث المبدأ.

وقال النائب مصطفى سليم عضو مجلس النواب، ان هناك بعض التحفظات علينا معرفتها أثناء مناقشة هذا القانون، بداية من خطة تطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج وما تضمنه من خطة تطوير وتسويق والاتجاه نحو الزيادة التي مرتبطة بالتسويق الجيد.

وأكد سالم خلال الجلسة العامة أنه من المفترض حضور وزير قطاع الأعمال العام لتوضيح هذه النقاط، وعلق رئيس البرلمان قائلا: كان على الوزير المختص حضور الجلسة لمعرفة هذه الأمور، من أجل خطة واضحة لهيكلة الشركات.

وشدد سالم على ضرورة معرفة خطة وزارة الزراعة نحو زيادة انتاجية القطن وعملية التطوير والحفاظ عليه.

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