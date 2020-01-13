25 ألف جريح و669 ضحية من أول أكتوبر فى مظاهرات العراق

أفاد مركز توثيق جرائم الحرب العراقي، اليوم الإثنين، أن عدد الضحايا المتظاهرين منذ 1 أكتوبر بلغ 669 شخصا، وعدد جرحى الاحتجاجات بلغ قرابة 25 ألفا.



وأضاف مركز توثيق جرائم الحرب، أن عدد المعتقلين من المتظاهرين بلغ نحو 2800 شخص.



شهدت مدينة كربلاء العراقية، اليوم الإثنين، إضرابا تمثل بإغلاق الدوائر الحكومية والشوارع والجسور، استنكارا لمقتل متظاهرين خلال الساعات الـ24 الماضية برصاص القوات الأمنية وسط مدينة كربلاء 118 كم جنوب بغداد.



وقال شهود عيان، في وسائل إعلام محلية، إن المتظاهرين شرعوا منذ ساعات الصباح الأولى بإغلاق الطرق والجسور الرئيسية بالإطارات، ومنعوا حركة السيارات والتنقل بين الأحياء، ما أدى إلى عدم قدرة الموظفين على الوصول إلى مقار عملهم.



وحسب الشهود، قامت مجاميع من المحتجين بإغلاق مباني جامعة كربلاء وجامعة أهل البيت الأهلية، ونصبت سرادق اعتصام لمنع وصول الطلاب والالتزام بالدوام الرسمي.



وشملت عملية الإضراب حركة السيارات في مناطق وسط كربلاء، فيما شوهد المواطنون وهم يتوجهون إلى ساحة التظاهر للمشاركة في المظاهرات الاحتجاجية، مشيا على الأقدام في ظل انتشار أمني كبير، خاصة في محيط ساحة التربية مركز الاعتصامات والتظاهرات الاحتجاجية في كربلاء.



وشهدت مدينة كربلاء الليلة الماضية اضطرابات أدت الى إحراق مقر منظمة بدر الشيعية بزعامة هادي العامري، وعدد من الأبنية والمطاعم.