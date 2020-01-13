الإثنين 13 يناير 2020 الموافق 18 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

25 ألف جريح و669 ضحية من أول أكتوبر فى مظاهرات العراق

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:33 م
العراق
العراق
هبه محمد
طباعة
أفاد مركز توثيق جرائم الحرب العراقي، اليوم الإثنين، أن عدد الضحايا المتظاهرين منذ 1 أكتوبر بلغ 669 شخصا، وعدد جرحى الاحتجاجات بلغ قرابة 25 ألفا.

وأضاف مركز توثيق جرائم الحرب، أن عدد المعتقلين من المتظاهرين بلغ نحو 2800 شخص.

شهدت مدينة كربلاء العراقية، اليوم الإثنين، إضرابا تمثل بإغلاق الدوائر الحكومية والشوارع والجسور، استنكارا لمقتل متظاهرين خلال الساعات الـ24 الماضية برصاص القوات الأمنية وسط مدينة كربلاء 118 كم جنوب بغداد.

وقال شهود عيان، في وسائل إعلام محلية، إن المتظاهرين شرعوا منذ ساعات الصباح الأولى بإغلاق الطرق والجسور الرئيسية بالإطارات، ومنعوا حركة السيارات والتنقل بين الأحياء، ما أدى إلى عدم قدرة الموظفين على الوصول إلى مقار عملهم.

وحسب الشهود، قامت مجاميع من المحتجين بإغلاق مباني جامعة كربلاء وجامعة أهل البيت الأهلية، ونصبت سرادق اعتصام لمنع وصول الطلاب والالتزام بالدوام الرسمي.

وشملت عملية الإضراب حركة السيارات في مناطق وسط كربلاء، فيما شوهد المواطنون وهم يتوجهون إلى ساحة التظاهر للمشاركة في المظاهرات الاحتجاجية، مشيا على الأقدام في ظل انتشار أمني كبير، خاصة في محيط ساحة التربية مركز الاعتصامات والتظاهرات الاحتجاجية في كربلاء.

وشهدت مدينة كربلاء الليلة الماضية اضطرابات أدت الى إحراق مقر منظمة بدر الشيعية بزعامة هادي العامري، وعدد من الأبنية والمطاعم.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

المتهمون بإدارة شقة للدعارة:اخترنا التجمع لاستقطاب الأثرياء

منذ يومين

بعد ظهور أدلة جديدة.. القبض على زوج نانسى عجرم

منذ حوالي 6 ساعات

ارتفاع أسعار السكر محليًا.. والطن بـ 7200 جنيه

منذ يوم

«وضع مخل».. خاف افتضاح أمره فقتل شقيقه الطفل فى الشرقية

الصور

image description

ليلي علوى ومريم أمين وداليا البحيري في عزاء والد إيهاب توفيق

image description

إيهاب توفيق يتلقى عزاء والده.. و«الجسمي» أول الحاضرين

image description

انهيار "الكينج" محمد منير في جنازة ابن عمه ومدير أعماله

image description

صور امتحانات طلاب الثانوية العامة

image description

أصالة تتألق فى حفل لصالح مرضى السرطان (صور)

الأكثر قراءة

بعد ظهور أدلة جديدة.. القبض على زوج نانسى عجرم

«ليلة حمراء».. القصة الكاملة لقتيلة السيدة زينب

«محمد رمضان زمانه».. كيف أنهت أغنية «لولاكي» شهرة مطربها؟

«هددها بفيديو جنسي».. فتاة تمزق جارها بـ30 طعنة في الجيزة

انفوجرافيك

image description

معرض القاهرة الدولى فى أرقام (إنفوجراف)

image description

مؤشرات الاقتصاد المصري في 2019 (إنفوجراف)

image description

أهم 10 بنود فى قانون رعاية المريض النفسى (إنفوجراف)

image description

«DNA» كلمة السر فى كشف لغز الجريمة (إنفوجراف)

أيام زمان

القصة الكاملة.. عبد الحليم حافظ حبس ملحنًا في فندق لينتهي من هذه الأغنية

«محمد رمضان زمانه».. كيف أنهت أغنية «لولاكي» شهرة مطربها؟

قرآن سناء جميل.. قصة مسيحية تعشق هؤلاء المشايخ

لأسباب غريبة.. توءم زبيدة ثروت ابتعدت عن السينما

نجم الساعة

القصة الكاملة.. عبد الحليم حافظ حبس ملحنًا في فندق لينتهي من هذه الأغنية

الصحة

أبرزها «جفاف الجلد».. علامات تشير لإصابة الكلى

8 عادات صحية للحفاظ على صحة أسنانك وسلامتها

4 أمراض شائعة عن نقص فيتامين B12

اكتشاف بكتيريا تساعد على التخلص من الضغط النفسي

الرئيس نيوز

التحرش بدكتورة جامعية في أسوان تصل البرلمان.. ونائب: "الطالب قد يكون مجني عليه"

غضب برلماني من حرق النفايات الطبية في المستشفيات وداخل الكتل السكنية

البرلمان يوافق على قرض بـ26 مليون دينار كويتى لتمويل طريق "النفق – شرم الشيخ"

مجلس النواب يحيل 4 قرارات جمهورية للجان النوعية

منوعات

10 آلاف دولار خسارة فتاة كندية بسبب السبانخ

«صن» تكشف سر سماعة الملكة إليزابيث

ملياردير يبحث عن شريكة حياة تذهب معه في رحلة إلى القمر

دفع أجرة الحافلة لشخصين فكوفئ بـ 16400 دولار

كشكول

25 % من المصروفات الدراسية منحة للطلاب الوافدين بجامعة بنى سويف

رئيس جامعة الزقازيق يفتتح معرض الأعمال الفنية لتربية نوعية

تفاصيل حصول مصر على تنظيم بطولتى العالم للجامعات للإسكواش ٢٠٢٢.. وكرة اليد ٢٠٢٤

تعليم دمياط: 10721 طالب بالثاني الثانوي أدوا امتحان الإنجليزى إلكترونيًا

إسلام سياسي

إشراف دولى على المنافذ.. 10 بنود فى اتفاق الهدنة بين حفتر والسراج

الأزهر: «الجهاد الرقمي».. لغة الجماعات المتطرفة عبر الإنترنت

" قلب رحيمة" تنطلق في نسختها الخامسة - صور

«الأوقاف»: التعددية السياسية أمر لا غنى عنه

مقالات الرأي
ماجد حبته
اعتقال سفير!
عمرو خالد
كيف تستغفر الله بطريقة روحية وفعالة؟
د. منى حلمى
إيميل أزرق بطعم الملح والحكمة والحنين يرسله لى «البحر» كل شتاء
مؤمن المحمدي
مالناش دعوة يا موهيى
المزيد

الثقافة

فاروق حسنى: المتحف الكبير هدية السيسى للإنسانية

رجب الصاوي وفايد عبد العزيز في «آفاق اشتراكية» الأربعاء

«100 شاعر وناقد من 15 دولة».. إطلاق الدورة 5 لملتقى الشعر

«والتر بنيامين حول التراث والتاريخ» بالمعهد الهولندي 30 يناير

صفحتنا ع الفيس بوك