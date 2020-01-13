نائب: الكشافون بالكهرباء لا يجمعون قراءات المشتركين بانتظام

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بالمرج، بشأن ارتفاع فواتير الكهرباء الخاصة بالاستهلاك المنزلي بشكل مبالغ فيه لدى المواطنين وعدم وجود قراءات للعدادات شهريًا، مما تتسبب تلك التقديرات، المبالغ فيها، انتقال المواطن من شريحة إلى شريحة أعلى، يتضاعف فيها سعر الكيلوات في الكهرباء والمتر في الغاز أو المياه، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة.



وقال «علي»، خلال مناقشة طلب الإحاطة، إن الأزمة ترجع أسبابها إلى تولى 6 آلاف كشاف فقط مسئولية قراءة عدادات نحو 33 مليون مشترك، يتلقون الخدمة من 9 شركات توزيع كهرباء رئيسية على مستوى الجمهورية، مما يكشف التفاوت الكبير بين عدد الكشافين والمشتركين، وبالتالي فإن عددًا من الكشافين بشركات التوزيع لا يذهبون لجمع القراءات الخاصة بالمشتركين بانتظام، ويمكن أن ينقطعوا عن الذهاب لعدة أشهر، ويقوموا بتسجيل قراءات وهمية خلال أشهر الانقطاع.



وأكد نائب «المصريين الأحرار»، على ضرورة تطبيق الوزارة آليات جديدة لضمان دقة تسجيل القراءات، بالاعتماد على التقاط صورة لتسجيل قراءة عداد الكهرباء، ليتم إرسالها لمركز إصدار الفواتير، إلا أنه يجب التأكد من عدم قيام المحصل بإرسال نفس الصورة، مشيرًا إلي أن التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع سيمثل حلًا إيجابيًا أيضًا لمشاكل القراءات الخاطئة، لما يتضمنه من دقة في المحاسبة على استهلاك الكهرباء الفعلي للمشترك وعدم وجود أخطاء نتيجة لتدخل العنصر البشرى.



فيما أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، خلال الاجتماع، أنه سيتم إلغاء رسوم القمامة من فواتير الكهرباء بدءًا من شهر يوليو المقبل.