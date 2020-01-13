بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل وفدا من فرنسا

استقبل صباح اليوم البطريرك ابراهيم اسحق بطريرك الاسكندرية للأقباط الكاثوليك وفدا من فرنسا والذي يسعى لزيارة مسار العائلة المقدسة في مصر.



وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه تكون الوفد من أكثر من 25 شخص بجانب الأب فريد ومرشدة الوفد.



وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه ساد الود والاحترام علي اللقاء، كما قام غبطة البطريرك بوصف شعب مصر كأكثر الشعوب بساطة وطيبة وكرم وفكاهة، بالإضافة إلى فتح باب المناقشة والحوار في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية بمصر وايبارشيتها، وايضا عن المنظمات الكاثوليكية العاملة في المجتمع والطوائف الكاثوليكية بمصر.



وقدم غبطة البطريرك الدليل العام للكنيسة الكاثوليكية للوفد ومن جانب الوفد قد قدموا ايقونة لغبطته، وانتهي اللقاء بتوضيح غبطته للوفد كل البطاركة السابقين وزيارة الكابيلا وشرح رموزها وصلاة الصلاة الربانية والسلام الملائكي وإعطاء البركة الرسولية من غبطته للوفد.