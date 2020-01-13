إصابة عريف ومجند اثر انقلاب سيارة شرطة بمطروح

أصيب عريف ومجند شرطة، اليوم الاثنين، إثر انقلاب سيارة شرطة داخلية، في منطقة مارينا 3، وتم نقلهم إلى مستشفى العلمين المركزي لتلقي العلاج.



وحصلت الدستور على أسماء المصابين وهم " حامد محمد حامد عمار 31 سنة من محافظة الغربية، عريف شرطة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمة شديدة بالظهر وكدمات وسحجات متعددة بالجسم، محمد ابراهيم محمد 22 سنة من محافظة المنصورة، مجند، اشتباه مابعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات وسحجات متعددة بالجسم".



وتلقى الدكتور محمد سعدية مدير مرفق إسعاف مطروح إخطارا يفيد بإصابة عريف ومجند شرطة إثر انقلاب سيارة شرطة داخلية، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين المركزي لتلقي العلاج وتم تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.