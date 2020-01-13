أحمد عكاشة ضيف «ابن مصر».. غدًا

يستضيف الإعلامي مصطفى المنشاوي، الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس ومستشار رئيس الجمهورية للطب النفسي والتوافق المجتمعي، وذلك غدًا الثلاثاء في برنامج "ابن مصر" في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على شاشة المحور.



وقال المنشاوي، إن الحلقة تتناول أبرز المحطات المهمة في حياته ونشأته ودور أخيه "ثروت عكاشة" في حياته، ويتحدث عن عشقه للطب النفسي وللمريض النفسي، والمبادرة التي أطلقها تحت عنوان «الحملة الوطنية لإزالة وصمة المرض النفسي»، والحالة النفسية للمصريين الآن.



‏‎يذكر أن برنامج "ابن مصر" أسبوعي مسجل، ينتمي إلى فئة البرامج الحوارية، ويسلط الضوء على الرموز المضيئة من أبناء المجتمع المصري باعتبارهم القدوة المرجوة.

