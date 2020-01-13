شريف رمزى يحيى ذكرى والده بكلمات مؤثرة

حرص الفنان شريف رمزى، على إحياء ذكرى وفاة والده محمد حسن رمزى، الخامسة، عبر حسابه على موقع "إنستجرام".



وكتب شريف رسالة مؤثرة له، قائلا: "اليوم 1312020 هو الذكرى الخامسة لوفاة والدي محمد حسن رمزي، طبعًا أنا معرفش إزاي عدت خمس سنين بحالهم من غيره".



وتابع، "ولازم أفكر كل الناس اللي لسه أبوهم في حياتهم إنهم يستمتعوا بوجوده وحنانه وسنده وعطاءه، ويحاولوا يقضوا معاه أطول فترة في حياته، لأنه لما بيروح مفيش أي شخص في الدنيا ممكن يعوضه، وللأسف الموضوع ده مش هيفهموه أو يحسه بيه إلا لما بيفقدوه، ساعتها بس بيحسوا بأهميته وتأثيره في حياتهم، ربنا يرحمك يا أبويا ويدخلك فسيح جناته فردوسه الأعلى ويجمعني بيك علي خير يا رب".