سليم: التحديات التي تواجه البلاد تحتاج الوقوف على قلب رجل واحد

أكد الكاتب الصحفي سعد سليم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطباعة والنشر، أن الأحزاب السياسية لها دور فاعل وحيوي في التعامل مع الأزمات والتحديات التي تواجه مصر، والوقوف بجانب الدولة في معركتها ضد الأفكار المتطرفة فضلا عما تشهده حدود مصر من تهديدات جسيمة.



وقال "سليم" خلال ندوة بوكالة أنباء الشرق الأوسط حول دور الأحزاب في التوعية بالشأن العام، إن التحديات التي تواجه البلاد تحتاج من الجميع الوقوف على قلب رجل واحد سواء كانوا من مؤسسات الدولة أو القوى السياسية والأحزاب، معتبرا أن المعركة الحقيقية التي تواجه مصر هي معركة تثقيف ووعي حتى يكون المواطن المصري هو المدافع الأول عن شئون بلده.



وأشاد "سليم" بما أظهره الشعب المصري خلال السنوات الأخيرة من وعي كبير بما يحاك لبلاده من مخاطر، مضيفا "أن المواطن المصري عمل على تغليب مصلحة الوطن عن أي مصالح أخرى ضيقة".



وأشار إلى أن الأحزاب السياسية جميعها، بما في ذلك الأحزاب التي يتم تصنيفها على أنها معارضة، تقف على أرضية وطنية قوية، وتدعم الدولة في معاركها التي تخوضها على أكثر من صعيد، وهو ما يؤهل هذه الأحزاب للعب دور حيوي في نقل هذا الوعي الوطني إلى المواطن البسيط.



وشدد "سليم" على ضرورة أن تعقد الأحزاب مؤتمرات للتثقيف السياسي والاجتماعي، مؤكدا أن الإعلام سيقدم كل الدعم للأحزاب في هذا السياق في إطار دعمه لكل مجهود من شأنه الحفاظ على الدولة المصرية وقوتها.