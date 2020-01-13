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انتهاء امتحانات الأول والثانى الثانوى بدون مشكلات بالبحيرة

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:28 م
جريدة الدستور
البحيرة - معوض هويدى
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أكد الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على انتهاء اليوم الثالث لامتحانات النقل للفصل الدراسي الأول، دون شكاوي من الطلاب وأولياء أمورهم، مشيرًا أن طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، قاموا بأداء الامتحان في مادتي العلوم واللغة الإنجليزية، بينما أدى طلاب الصف الأول الإعدادي الاختبار في مادتي العلوم والحاسب الآلي، وأدى طلاب الصف الثاني الإعدادي الامتحان في مادة اللغة العربية.

وتابع وكيل الوزارة، أن طلاب الصف الأول والثاني الثانوي العام قد أدوا الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية.، حيث يؤدى طلاب الصف الأول الإمتحان ورقيًا، بينما طلاب الصف الثانى أدى 24203 طالب منهم الإمتحان إليكترونيًا، و4192 طالب ادوا الإمتحان ورقيًا.

لافتا إلى أن عدد اللجان التي يؤدى بها الإختبارات إليكترونيًا 103 لجان، بينما يوجد 8 لجان يتم الاختبارات بها ورقيًا بإجمالى 111 لجنة.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن غرفة العمليات الرئيسية ومثيلاتها من غرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية، لم تتلق أي شكاوى حتى ساعته نتيجة للتعاون بين جميع الإدارات والمتابعة والمرور المستمر، وحل المشكلات والتزام الجميع بالتعليمات المنظمة لسير الامتحانات.

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