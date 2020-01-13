البنك الدولى يتوقع زيادة معدلات النمو فى مصر إلى 5.8%

توقع البنك الدولي، في تقريره "آفاق النمو الاقتصادي العالمي"، أن يصل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.8% خلال العام المالي الجاري، على أن يصل إلى 5.9% بنهاية عام 2020، ويرتفع إلى 6% خلال العام المالي المقبل 2020-2021، وأرجع التقرير هذا النمو بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي وزيادة الصادرات، واستقرار قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وانتعاش قطاع السياحة بفضل مبادرات الحكومة للارتقاء بالقطاع، مما أسهم في تحقيقه عائدًا قياسيًا العام الماضي، بلغ 12.5 مليار دولار.



كما أوضح التقرير أن الإصلاحات المالية التي أنجزتها الحكومة، مثل قانون الاستثمار الجديد ومبادرة دعم القطاع الخاص، كانت بمثابة خطوات إيجابية زادت من ثقة المستثمرين، ومن ثم زيادة الاستثمار الأجنبي.