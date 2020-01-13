الكهرباء: رفع الدعم لا يعني إلغاء جميع شرائح المستهلكين

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، إن رفع الدعم عن الكهرباء لا يعني الإلغاء الكامل لجميع شرائح المستهلكين، حيث سيبقي في شكل "دعم تبادلي" بين كثيفى الاستهلاك وقليلى الاستهلاك، ليستمر دعم محدود الدخل.



وأضاف وزير الكهرباء، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي لمناقشة 30 طلب إحاطة حول الفواتير الجزافية للكهرباء: "إن محدود الدخل لا يزال يدفع تكلفة أقل بكثير من تكلفة الكهرباء".



ليؤكد النائب طلعت السويدي، رئيس اللجنة، أنه لن يتم مس الدعم فيما يتعلق بمحدودي الدخل والبسطاء من أصحاب الاستهلاك البسيط، إنما التطبيق سيكون على أصحاب الاستهلاك الكثيف.



جاء ذلك تعقيبا على طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير البطيخي، بشأن دراسة تأجيل تطبيق الشريحة الجديدة لأسعار الكهرباء والمتوقع تطبيقها في الأول من يوليو 2020.