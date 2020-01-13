إيران تنفى «دعم تميم»: «مزاعم»

نفى المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الإثنين، أن تكون قطر قد عرضت على طهران دفع مبلغ 3 مليارات دولار كتعويض عن إسقاط الطائرة الأوكرانية، الأربعاء الماضي.



وأكد ربيعي أن "هذه المزاعم غير حقيقية، وليس من المقرر أن تدفع قطر أي غرامة، وهذا الأمر غير متعارف عليه في العلاقات الدولية"، مضيفًا أن "قطر تسعى لإيجاد علاقات قوية مع إيران".



وتحطمت طائرة الركاب الأوكرانية من طراز "بوينج 800-737" فجر يوم الأربعاء الماضى خلال رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف، عقب إقلاعها بدقائق، مما أسفر عن وفاة 176 شخصًا.



وأعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن بلاده تنتظر اعتذارًا رسميًا من إيران وعبر قنوات رسمية وتعويضات عن إسقاط الطائرة التي راح ضحيتها 176 شخصًا بعد اعتراف طهران بإسقاطها نتيجة "خطأ بشري عن غير قصد".



وقال الرئيس الأوكراني عبر "تيليجرام": "إيران اعترفت بذنبها، بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية، حتى قبل انتهاء أعمال اللجنة الدولية للتحقيق"، حسب قنوات روسية.