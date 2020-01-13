آثار حرائق الغابات في أستراليا (فيديو)

عرضت فضائية "روسيا اليوم" لقطات من الجو ترصد حجم آثار حرائق الغابات المدمرة بمدينة كوديغا، في مقاطعة فيكتوريا الأسترالية.



وأسفرت حرائق الغابات الأسترالية عن كوارث في الغابات، وأخلى المواطنون منازلهم، حيث من المتوقع أن يؤجج ارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح من حرائق الغابات المميتة عبر الساحل الشرقي.



وتفوق حرائق أستراليا حرائق كارثية أخرى في أنحاء العالم، وما زالت حرائق شهدتها كاليفورنيا والبرازيل وإندونيسيا في عام 2019 تمثل مجتمعة أقل من نصف المنطقة المحترقة في أستراليا.

