اغتيال الناشط العراقي حسن هادي في بغداد

أفاد شهود عيان، اليوم الاثنين، بمقتل متظاهر وناشط عراقي برصاص مسلحين قرب منزله في إحدي المناطق، جنوب مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار 375كم، جنوبي بغداد.



وقال الشهود، في وسائل إعلام محلية، إن مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية اغتالوا المتظاهر حسن هادي مهلهل، بإطلاق أربع رصاصات من مسدس كاتم للصوت، قرب منزله في ناحية العكيكة التابعة لقضاء سوق الشيوخ جنوبي الناصرية، ولاذوا بالفرار.



وتشهد مدن التظاهرات في العراق عمليات اغتيال شبه يومية تطال المتظاهرين والناشطين المدنيين من قبل مجهولين باستخدام الرصاص الحي.