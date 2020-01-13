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مصر

المتحف المصرى الكبير يستقبل ٢٠٢ قطعة أثرية (صور)

الإثنين 13/يناير/2020 - 01:16 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
رامى حسين
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استقبل المتحف المصري الكبير بميدان الرماية 202 قطعة أثرية قادمة من المتحف المصري بالتحرير ومنطقة آثار الهرم، ومن بينها 30 قطعة خشبية من مركب خوفو الثانية، وذلك وسط إجراءات أمنية من قبل شرطة السياحة والآثار وشرطة النجدة.

صرح بذلك اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، موضحًا أنه من المقرر أن تدخل جميع القطع ضمن سيناريو العرض المتحفي بالقاعات المختلفة للمتحف بداية من عصر ما قبل الأسرات وحتى العصر اليوناني الروماني.

وأشار الدكتور الطيب عباس، مدير عام المتحف للشئون الأثرية، إنه من أهم القطع التي استقبلها المتحف قطع ثالوث من الألباستر للملك تحتمس الأول، وتمثال على شكل أبي الهول لتحتمس الثالث، وآخر لأمنحتب ابن حابو، ورأس تمثال لأمنحتب الثالث من الحجر الجيري الملون يرتدي تاج الحرب، بالإضافة إلى مجموعة أخرى متميزة من الآثار الثقيلة.

من جانبه، قال الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الشئون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف، إن جميع القطع خضعت لأعمال التوثيق والترميم، وتم تغليفها بأسلوب علمي حسب طبيعة وحجم كل أثر، خاصة المجموعة الخشبية من مركب خوفو الثانية، التي تم إدخالها فور وصولها إلى مخازن الآثار المجهزة.

ولفت إلى أن عدد القطع الخشبية التي استقبلها المتحف من مركب خوفو الثانية وصل إلى 942 قطعة، وقد تم استخراج ١١٦٥ قطعة خشبية حتي الآن من موقعها بالحفرة الموجودة بالقرب من هرم خوفو، وجار العمل على استخراج وترميم ونقل باقي القطع من الحفرة والتي من المتوقع أن يصل عددها إلى ١٢٦٠ قطعة خشبية.

وأضاف الدكتور زيدان، أنه من المتوقع الانتهاء من رفع جميع القطع الخشبية الموجودة داخل الحفرة في غضون شهور قليلة، طبقًا للجدول الزمني المحدد لأعمال المشروع والذي توليه له وزارة السياحة والآثار اهتمامًا خاصًا باعتباره واحدًا من أبرز أوجه التعاون بين مصر واليابان والمقدم بدعم من هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا ) وجامعة هيجاشى نيبون الدولية اليابانية برئاسة الدكتور ساكوجي يوشيمورا.

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