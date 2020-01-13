جمال السعودي: الكارتون يمثل 70% من صناعة الورق بمصر

طلب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة الوقوف على قدم المساواة مع الدول المنافسة من حيث عناصر التكلفة للطاقة.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، والتي ناقشت ملف صناعة الورق.



فيما تطرق النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى ملف الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، قائلا: "نشعر ببارقة أمل رهيبة تجاه الصناعة، ووزير المالية أبهرنى بقراره اليوم بشأن عجينة الورق المستوردة، ومنذ 10 أيام بدأ وزير البترول فى عقد جلسات مع المصنعين وكذلك وزيرة التجارة والصناعة، وهناك حالة من الانسجام"، وتابع السلاب: "لكن نأمل أن يتم إلغاء الضريبة العقارية على المصانع".



وفى هذا السياق، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قانون الضريبة العقارية يحتاج إلى إعادة نظر بشكل شامل، موضحا أنه تم تأجيل فرض أى زيادات جديدة لمدة 3 سنوات، مضيفا: "وأنا مازلت عند وعدى بشأن الضريبة العقارية على المصانع وسيتم رفعها".



وقال جمال السعودى، ممثل الشركة المصرية للورق، إن صناعة ورق الكارتون بأنواعه تُمثل 70% من صناعة الورق فى مصر، باعتباره الاستهلاك الأكبر فى الورق، مشيرا إلى أن مُدخلات الإنتاج التى يتم استيرادها من الخارج يتم تخزينها فى الجمارك من أجل الفحص الفنى، ويتم فرض تكلفة ضخمة على الصناع نظير أرضية فى الجمارك.



وفى هذا السياق، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: "هل تعلموا إن الجمارك واجهة لـ33 جهة رقابية، أنا ممكن أخلصها فى 5 ساعات"، مضيفا: "وتم إعداد القائمة البيضاء، والفحص سيكون خلال 72 ساعة، فى النهاية الدولة المصرية بدأت فى وضع نُظم لتقليل تلك المدة، وبحلول 30 يونيو القادم الدنيا هتتغير".