4 مصابين في 3 حرائق في القاهرة

سيطرت قوات الحماية المدنية في القاهرة على 3 حرائق بمناطق حلوان ومنشأة ناصر والمرج، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بحالة اختناق، وحرر محضر بالوقائع المختلفة، وتمت إحالته إلى النيابات المختصة للتحقيق.



ففي المرج سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق هائل شب داخل شقة سكنية، بعد انتقال سيارتى إطفاء إلى مكان الحريق قبل أن تمتد إلى باقي أرجاء العمارة السكنية، والتهمت النيران بعض محتويات الشقة، وأسفر عن إصابة شخصين بحالة اختناق.



وفي حلوان سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق اندلع داخل محل تجاري، بعد أن التهمت النيران محتوياته، ولم يتضح بعد سبب اندلاع الحريق.



كما تلقت غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة منشأة ناصر، وفور انتقال 3 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على النيران التي أسفرت عن إصابة شخصين بحالة اختناق، وتبين من المعاينة المبدئية أن سبب نشوب الحريق هو ماس كهربائي بأحد الأجهزة داخل الشقة.