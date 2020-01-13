توافد مواطنين عمانيين على مسقط لزيارة مقبرة السلطان قابوس (فيديو)

عرضت فضائية "الغد"، لقطات حية، من توافد المواطنين العمانيين على مسقط لزيارة مقبرة السلطان قابوس آل سعيد.



ويواصل السلطان الجديد هيثم بن طارق، استقبال المعزين في قصر العلم، بينما تشهد مقبرة آل سعيد زيارات متوالية من مواطنين عمانيين.



وقررت الحكومة العمانية، إلغاء مهرجان مسقط الذي كان من المقرر أن ينطلق الخميس المقبل حدادًا على السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

