«بالتقسيط».. تفاصيل رحلات العمرة للصحفيين فى شهر رجب

أعلنت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، برئاسة حسين الزناتى، عن فتح باب طلبات الأعضاء لرحلات العمرة فى شهر رجب، وذلك نظرًا للإقبال الشديد على رحلتى العمرة التى نظمتها اللجنة فى شهري يناير وفبراير لهذا العام.



وأعلنت اللجنة، فى بيان لها، اليوم الإثنين، عن قبول طلبات الزملاء الصحفيين وأسرهم للاشتراك فى العمرة الثالثة فى شهر رجب "مارس 2020"، على أن تكون الأولوية فى الاشتراك للصحفيين وأقاربهم من الدرجة الأولى.



ونوهت النقابة، على أنه من يرغب من الزملاء عليه ملء استمارة الاشتراك مرفقًا فيها صورة من الكارنيه 2020 وصورة جواز السفر صالح لمدة عام على الأقل بالدور الثالث بمبنى النقابة، وذلك اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق 13 يناير الجارى ولمدة أسبوع وعند اكتمال العدد سيتم الإعلان عن تفاصيل البرنامج.



ولفتت النقابة إلى أنه يتاح نظام التقسيط للزملاء الصحفيين أعضاء النقابة فقط بسداد 50% نقدًا والباقي على 6 أشهر بدون فوائد خصمًا من البدل أو المعاش.