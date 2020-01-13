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مصر

الرياضة والتعليم توقعان اتفاقية بشأن تنظيم بطولتى العالم للجامعات

الإثنين 13/يناير/2020 - 01:12 م
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
الدستور
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شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر وزارة التعليم العالي للإعلان عن تنظيم بطولتي العالم للجامعات في الإسكواش عام 2022م، وفي كرة اليد عام 2024م، وتوقيع اتفاقيتين حول البطولتين.

حضر المؤتمر، كل من الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور أحمد سامح فريد رئيس جامعة نيو جيزة، والمهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وإيهاب حافظ عضو مجلس إدارة اتحاد الإسكواش.

ويمثل الاتحاد الرياضي المصري للجامعات في التوقيع على البروتوكولين الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد، كما يحضر الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور أحمد سامح فريد، رئيس جامعة نيو جيزة، وهشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وإيهاب حافظ عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للاسكواش للتوقيع على البروتوكولين.

وكان الاتحاد الرياضي الدولي للجامعات، أعلن إسناد تنظيم مصر البطولتين يوم 6 ديسمبر الماضي، بعدما قام الدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بعرض ملف مصر بمقر الاتحاد الدولي في لوزان نوفمبر الماضي.

وينظم الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، منافسات رياضية في 40 لعبة مختلفة، تشارك فيها 27 جامعة حكومية، و25 جامعة خاصة، و205 معاهد حكومية وخاصة، يشاركون تحت مظلة وزارة التعليم العالي، وتعد النسخة الحالية من منافساته هي النسخة الـ47 على مدار تاريخه.
الرياضة والتعليم توقعان اتفاقية بشأن تنظيم بطولتى العالم للجامعات
الرياضة والتعليم توقعان اتفاقية بشأن تنظيم بطولتى العالم للجامعات
الرياضة والتعليم توقعان اتفاقية بشأن تنظيم بطولتى العالم للجامعات
الرياضة والتعليم توقعان اتفاقية بشأن تنظيم بطولتى العالم للجامعات
الرياضة والتعليم توقعان اتفاقية بشأن تنظيم بطولتى العالم للجامعات
الرياضة والتعليم توقعان اتفاقية بشأن تنظيم بطولتى العالم للجامعات

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